Baseball, Serie A 2024: San Marino e Unipol Bologna sul velluto nel primo turno d Serie A. Parma vince di misura

Volge al termine la prima giornata della Serie A 2024 di baseball dedicata al raggruppamento A, quello delle big del Campionato. Una giornata che ha visto il trionfo di San Marino, di Parma e della UnipolSal di Bologna.

I Campioni d’Italia nello specifico si sono imposti in sette inning contro la BSC Grosseto con il largo risultato di 7-1. Un match in realtà partito su ritmi bassi e mutato in modo chiaro al quarto turno, dove i bolognesi hanno marcato quattro punti, indirizzando in modo evidente le sorti della disputa.

Vittoria di misura invece per Parmaclima, squadra che ha avuto la meglio sulla BBC Grosseto per 0-1, facendo perno sull’unico punto messo a referto nel secondo inning. Tutto facile invece per San Marino che ha sconfitto Macerata per 8-0 in una sfida mai messa in discussione, andando a segno nel primo (3 punti), nel secondo (due punti) e nel terzo inning (3 punti)

La Serie A tornerà domani, sabato 27 aprile.