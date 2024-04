Football americano, nella week 8 della IFL vincono Panthers e Marines

Stiamo entrando sempre più nella fase clou della IFL – Italian Football League 2024. Nel fine settimana appena concluso sono andate in scena due partite. Una che si è chiusa in maniera nettissima, una che invece ha regalato emozioni a non finire.

I Panthers Parma, infatti, hanno dominato 40-13 contro i Giaguari Torino mettendo le cose in chiaro già nel primo tempo chiuso sul 20-6, quindi segnando altri 20 punti anche nella ripresa.

Ha del clamoroso la rimonta dei Marines Lazio che, sotto 12-33, piazzano un incredibile parziale di 22-0 nell’ultimo quarto e vanno a vincere 34-33 contro i Frogs Legnano che, invece, avevano centrato un ottimo 19-0 nel terzo periodo.

CLASSIFICA IFL 2024