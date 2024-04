NBA, i risultati della notte (29 aprile): Minnesota elimina i Suns. Indiana e Knicks a un passo dalla qualificazione

Nuova notte di playoff negli USA e l’Nba ha regalato quattro sfide imperdibili. Si trattava di gara-4 per Philadelphia 76ers-New York Knicks, Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers e Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, tutte sul 2-1 per i padroni di casa; e Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves, con i Wolves sul 3-0 e con un match point a disposizione. Ecco come è andata.

Vincono i New York Knicks che espugnano il campo dei Philadelphia 76ers per 92-97 e si portano a una sola vittoria dal successo nella serie. Match che si decide nell’ultimo quarto, dopo che i 76ers avevano a lungo guidato i giochi, ma match che si decide soprattutto passando dalle mani di un Jalen Brunson scatenato e che chiude con 47 punti e 10 assist all’attivo. Per Philadelphia non bastano, invece, i 27 punti e 10 rimbalzi di Joel Embiid.

Colpo gobbo dei Los Angeles Clippers che battono in trasferta i Dallas Mavericks 111-116 e impattano la serie sul 2-2. Eppure i californiani rischiano grosso in un match che li vede toccare anche il +31 nel secondo quarto. Dallas compie, infatti, una clamorosa rimonta e il canestro di Irving a 2’15” dalla sirena vale il vantaggio per i Mavs. Ma qui si scatenano Paul George e James Harden (autori degli ultimi 12 punti di LAC) e portano a casa la vittoria. A Dallas, invece, non bastano i 40 punti di Kyrie Irving né la tripla doppia di Luka Doncic con 29 punti, 10 assist e 10 rimbalzi.

Vincono gli Indiana Pacers e sono a un passo dal successo nella serie contro i Milwaukee Bucks per 126-113. Senza Giannis Antetokounmpo per i Bucks questi playoff sono un inferno e anche questa notte sono durati in quarto prima di vedere scappare via Indiana. Top scorer di giornata Myles Turner con 29 punti e 9 rimbalzi, mentre a Milwaukee non bastano i 27 punti di Brook Lopez, né i primi 13 minuti di Danilo Gallinari sul parquet in questi playoff. Per lui 6 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Vincono i Minnesota Timberwolves in casa dei Phoenix Suns per 116-122 e staccano il biglietto per il prossimo turno dei playoff. Finisce con un netto 4-0 la serie, ma l’ultima sfida ha visto Phoenix lottare fino all’ultimo. Match equilibratissimo, nessuna squadra che ha mai saputo superare i due possessi completi di vantaggio e due protagonisti assoluti. In casa Suns un Devin Booker da 49 punti, mentre per i Wolves arrivano i 40 punti di Anthony Edwards.

I RISULTATI DELLA NOTTE (29 APRILE)

Philadelphia 76ers-New York Knicks 92-97

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 111-116

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 126-113

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 116-122