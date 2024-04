Filippo Ganna aveva anticipato l’attacco al Tour of the Alps: “In fuga ci si scalda…”

Filippo Ganna si sta rendendo protagonista di un’azione impressionante nel corso della terza frazione del Tour of the Alps 2024, breve corsa a tappe che si svolge annualmente in Italia ed Austria sulle strade del Tirolo. Il fuoriclasse azzurro della Ineos Grenadiers è impegnato infatti in una fuga solitaria, cominciata dopo poco più di 10 km, che lo ha portato ad accumulare anche un vantaggio massimo di circa 4 minuti sul gruppo.

Stamattina, subito prima della partenza a Schwaz, il due volte campione del mondo a cronometro aveva parlato dei possibili sviluppi della corsa, anche considerando le basse temperature della zona: “Di sicuro se vai in fuga ti scaldi, rispetto a stare in gruppo e prendere freddo. Vediamo come si metterà l’inizio della tappa e poi decideremo il da farsi. Al momento non ho ancora la mantellina, appena si capirà come sarà la situazione magari me la metterò“.

Ganna, nelle dichiarazioni raccolte da Tina Ruggeri di InBici, ha inoltre risposto ad una domanda sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 ed in generale sui suoi prossimi impegni agonistici in agenda: “Comincio a pensare al Giro d’Italia. Poi per le Olimpiadi ci sarà tempo“. Vedremo intanto se il detentore del record dell’ora riuscirà a portare a termine la fuga di oggi, completando così una vera impresa.