Nessun italiano nei primi 30 del ranking UCI di ciclismo. Comanda Pogacar

La stagione internazionale del ciclismo su strada di alto livello è ormai entrata definitivamente nel vivo con lo svolgimento delle varie Classiche del Nord Europa in attesa di affrontare tra poche settimane la prima grande corsa a tappe dell’anno, il Giro d’Italia. I risultati dell’ultima settimana non sono stati particolarmente esaltanti in campo maschile per i colori azzurri, come dimostra l’aggiornamento di ieri del ranking UCI.

Al comando c’è sempre il fenomeno sloveno Tadej Pogacar a quota 6158 punti davanti al danese Jonas Vingegaard e al belga Remco Evenepoel. Nella top30 non troviamo nessun italiano, infatti il primo dei nostri portacolori in classifica è Luca Mozzato in 38ma posizione con 1627 punti. Un po’ più distanti Jonathan Milan 45° e Filippo Ganna 46°. Nessuna variazione di rilievo anche nel ranking per nazioni, in cui l’Italia è stabile in ottava piazza.

RANKING UCI

1 POGAČAR Tadej SLO UAE TEAM EMIRATES 26 6158

2 VINGEGAARD HANSEN Jonas DEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 28 5970.5

3 EVENEPOEL Remco BEL SOUDAL QUICK-STEP 24 5697.57

4 PHILIPSEN Jasper BEL ALPECIN-DECEUNINCK 26 4812

5 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 29 4784

6 ROGLIČ Primož SLO BORA – HANSGROHE 35 4466.36

7 VAN DER POEL Mathieu NED ALPECIN-DECEUNINCK 29 4120

8 YATES Adam Richard GBR UAE TEAM EMIRATES 32 3884.43

9 HIRSCHI Marc SUI UAE TEAM EMIRATES 26 3573

10 AYUSO PESQUERA Juan ESP UAE TEAM EMIRATES 22 3456.62

11 VAN AERT Wout BEL TEAM VISMA | LEASE A BIKE 30 3250

12 SKJELMOSE Mattias DEN LIDL-TREK 24 3212

13 VLASOV Aleksandr BORA – HANSGROHE 28 2759.55

14 KUSS Sepp USA TEAM VISMA | LEASE A BIKE 30 2620.5

15 YATES Simon Philip GBR TEAM JAYCO ALULA 32 2440

16 GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro POR UAE TEAM EMIRATES 26 2403.19

17 DE LIE Arnaud BEL LOTTO DSTNY 22 2353

18 MCNULTY Brandon USA UAE TEAM EMIRATES 26 2308.57

19 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP BAHRAIN VICTORIOUS 34 2193.29

20 PIDCOCK Thomas GBR INEOS GRENADIERS 25 2192

21 MOHORIC Matej SLO BAHRAIN VICTORIOUS 30 2158

22 MATTHEWS Michael AUS TEAM JAYCO ALULA 34 2129.71

23 JORGENSON Matteo USA TEAM VISMA | LEASE A BIKE 25 1970.14

24 KOOIJ Olav NED TEAM VISMA | LEASE A BIKE 23 1959.14

25 KÜNG Stefan SUI GROUPAMA-FDJ 31 1922

26 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP INEOS GRENADIERS 23 1856.86

27 HINDLEY Jai AUS BORA – HANSGROHE 28 1853

28 THOMAS Geraint GBR INEOS GRENADIERS 38 1846

29 PINOT Thibaut FRA 34 1833

30 GALL Felix AUT DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 26 1816.14

RANKING UCI NAZIONI

1 BELGIUM 22549.57

2 DENMARK 17772.75

3 SLOVENIA 14378.05

4 GREAT BRITAIN 13964.29

5 SPAIN 13642.74

6 NETHERLANDS 12497.35

7 FRANCE 11778.5

8 ITALY 10920

9 AUSTRALIA 10110.17

10 UNITED STATES 9926.21