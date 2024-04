F1, Williams in pista con due macchine a Suzuka: riparato il telaio di Albon dopo l’incidente di Melbourne

La Williams ha fornito un aggiornamento importante in vista dell’imminente weekend di Suzuka, che ospita il Gran Premio del Giappone 2024, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Grove ha infatti annunciato che gareggerà con entrambe le macchine sul tracciato nipponico, dopo averne schierata solo una in griglia a Melbourne.

Il telaio della FW46 danneggiato da Alex Albon nell’incidente avvenuto durante la FP1 del Gran Premio d’Australia è stato infatti riparato in questo periodo, sfruttando al meglio il fine settimana di pausa e completando il lavoro in tempo per il prossimo round giapponese previsto dal 5 al 7 aprile. Ricordiamo che, in assenza di un telaio di scorta, il team inglese aveva deciso di dare ad Albon la vettura di Logan Sargeant impedendo all’americano di disputare il GP aussie.

Una situazione inaccettabile in un campionato estremamente professionale come la Formula Uno attuale (anche a detta del team principal James Vowles), con la Williams che va ancora a caccia dei primi punti in questa stagione. Vedremo se Albon (di nuovo al volante della sua monoposto, dopo il crash di Melbourne) e Sargeant (estremamente motivato dopo i fatti dell’Australia) riusciranno a sbloccarsi in quel di Suzuka.