Dakar 2025, eliminata la categoria quad nella prossima edizione del rally raid saudita!

Colpo di scena in vista della prossima edizione della Dakar, che non vedrà con ogni probabilità la presenza della categoria quad. Una notizia confermata da David Castera, direttore della manifestazione, alla vigilia del W2RC Rally-Raid de Portugal (Rally Transiberico) in un’intervista pubblicata dal gruppo Cross Country Rally News.

“Tutti mi parlano della categoria quad. I quad rimarranno nelle gare del campionato mondiale, tranne che alla Dakar. Alla Dakar abbiamo preso la decisione di interrompere la categoria quad l’anno prossimo, nel 2025, perché ci concentreremo maggiormente sulle moto“, ha svelato il francese.

Sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di cancellare la categoria quad almeno per il 2025: “Abbiamo molte richieste da parte dei concorrenti e vogliamo concentrarci maggiormente sulle moto. Ora abbiamo pochi quad, non c’è nessun costruttore che possa stare dietro a tutti i concorrenti ed è per questo che per il momento la fermeremo“.

Nell’ultima edizione della “Maratona del Deserto”, andata in scena lo scorso gennaio in Arabia Saudita, avevano partecipato dieci quad di cui solo sette hanno completato la gara. Vedremo se il campione in carica argentino Manuel Andujar e gli altri protagonisti dei quad sceglieranno di iscriversi alla Dakar 2025 in un’altra categoria oppure se attenderanno un eventuale reinserimento della classe nel 2026.