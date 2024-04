GTWC Europe, il 2024 scatta dal Paul Ricard: Rossi, Cairoli, Drudi, Marciello e tanti altri al via

Inizia dal Paul Ricard la stagione 2024 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Per la prima volta nella storia sarà il noto impianto francese ad inaugurare un campionato che ci terrà compagnia fino a novembre con l’inedita 1000km di Jeddah. La serie indetta da SRO continua ad avere un notevole successo, saranno infatti ben 55 le auto che correranno full-time nell’Endurance Cup, un numero che scenderà a 38 per la Sprint Cup.

Parlando delle competizioni di durata, la Sprint Cup inizierà a maggio da Brands Hatch, dopo il Paul Ricard vivremo il centenario della 24h di Spa-Francorchamps (giugno), la 3h del Nuerburgring (luglio), la tradizionale 3h di Monza (settembre) e la già citata sfida in Medio Oriente in Arabia Saudita nella medesima location che dal 2021 accoglie la F1.

Tanti i protagonisti ai nastri di partenza, molte le novità a partire dall’assenza di Akkodis ASP. La squadra che ha primeggiato nell’ultima stagione dell’Endurance Cup e della classifica combinata con Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello non sarà della partita, una decisione presa visti gli impegni nel FIA World Endurance Championship con Lexus dopo una lunga esperienza con Mercedes.

Il marchio di Stoccarda verrà in ogni caso rappresentato da più team in PRO con Boutsen VDS #9, Winward Racing #48, Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 ed Haupt Racing Team #77. Il campione in carica dell’Endurance Cup Jules Gounon, terzo uomo in compagnia di Boguslavskiy e Marciello, è atteso con Fabian Schiller/Luca Stolz, mentre attenzione all’AMG GT3 #48 con Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad.

Il russo Boguslavskiy non gareggerà visti gli impegni nel FIA WEC, mentre ‘Lello’ si sposta per la prima volta con BMW Motorsport con i colori di WRT. L’elvetico dividerà l’abitacolo della BMW M4 GT3 #46 con Maxime Martin e Valentino Rossi, nuovamente atteso al via del GTWC Europe Endurance Cup per la terza volta in carriera ed in due round della Sprint Cup (Brands Hatch e Misano Adriatico). Ricordiamo che la compagine di Vincent Vosse farà affidamento anche su Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor, altro tridente che parte con il chiaro intento di conquistare il titolo.

BMW farà riferimento anche su ROWE Racing, équipe che nel 2023 ha perso il titolo contro Akkodis ASP dopo aver conquistato la 24h di Spa-Francorchamps. I vincitori dell’ultima ‘maratona delle Ardenne’ punteranno su Marco Wittmann/Nick Yelloly/Phillip Eng #98, il tedesco, il britannico e l’austriaco si alterneranno nell’abitacolo con Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus #998.

I marchi tedeschi dovranno vedersela nuovamente con Ferrari e Lamborghini. La Rossa porta due unità in PRO con Thomas Neubauer/Vincent Abril/David Vidales #71 e soprattutto Alessio Rovera/Davide Rigon/Alessandro Pier Guidi #51. Ritorno nelle prove di durata del GT World Challenge per l’ultimo citato, vincitore 24h Le Mans 2023 ed impegnato a tempo pieno nel FIA WEC nella classe regina.

Anche Lamborghini potrà giocarsi le sue carte con l’ex campione della serie Marco Mapelli, Franck Perera e Christian Engelhart (GRT – Grasser Racing Team Lamborghini #163), mentre sarà completamente tricolore la formazione di Iron Lynx con i piloti Hypercar del marchio bolognese Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli.

Cambio casacca, oltre a Marciello ed a Cairoli, per Mattia Drudi. Il romagnolo che ha vinto la Sprint Cup 2023 è atteso per la prima volta con Aston Martin Racing ( Comtoyou Racing #7) in compagnia degli ex campioni del mondo per quanto riguarda la classe GTE PRO Marco Sorensen/Nicki Thiim. Il marchio britannico, al debutto nel GTWC Europe con la nuova Vantage AMR EVO, scommetterà anche su Walkenhorst Motorsport con Henrique Chaves/David Pittard/Ross Gunn #34.

Alla vigilia del GTWC Europe Endurance Cup menzione d’onore anche su Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99) e sulle Porsche affidate a Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser (Rutronik Racing #96) e Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT #22).

Il più importante campionato continentale riservato alle GT3 vedrà anche l’esordio a tempo pieno di Ford con la nuova Mustang GT3 che parallelamente corre anche nel Mondiale e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. In azione ritroveremo Frédéric Vervisch/Christopher Mies/Dennis Olsen con i colori di Proton Competition #64.

Sabato le prove libere, domenica le qualifiche e la gara che scatterà alle 15.00. Come sempre tutto il GTWC Europe verrà offerto in diretta streaming su YouTube.