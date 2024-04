F1, Vasseur suona la carica verso Suzuka: “Sotto pressione Red Bull può sbagliare. Dobbiamo farci trovare pronti”

Sulla scia della strepitosa doppietta di Melbourne, la Ferrari guarda con fiducia al prossimo weekend di gara che si disputerà a Suzuka da venerdì 5 a domenica 7 aprile. La Scuderia di Maranello vuole recitare un ruolo da protagonista anche nel Gran Premio del Giappone, anche se Red Bull ed in particolare Max Verstappen resta il punto di riferimento da inseguire.

“Possiamo mettere la Red Bull sotto pressione, e quando sono sotto pressione possono sbagliare: dobbiamo continuare in questa direzione e farci trovare pronti. Non riusciremo a farlo tutte le settimane, ma dobbiamo proseguire in questa direzione. Stiamo rafforzando la fiducia nell’ultimo mese, ed era così già nell’ultima parte della stagione 2023“, dichiara Frederic Vasseur al sito ufficiale della F1 verso Suzuka.

“Siamo stati competitivi sin dal primo giro del primo giorno. Siamo ragionevolmente convinti di poter sviluppare una monoposto performante per l’intera stagione. Abbiamo fatto grossi miglioramenti. Il nostro passo gara, specialmente, è migliorato moltissimo rispetto allo scorso anno. Siamo più costanti nella performance anche con mescole differenti, la macchina è più semplice da guidare per i piloti e più semplice da sviluppare. È un passo avanti enorme rispetto alla passata stagione“, ha aggiunto il team principal della Rossa.