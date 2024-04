F1, Lewis Hamilton spiega il motivo per cui ha lasciato passare Russell a Suzuka

Lewis Hamilton non riesce ad uscire dal tunnel e archivia un’altra gara negativa, chiudendo in nona posizione il Gran Premio del Giappone 2024, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte iridato, 7° in griglia, si è fatto subito passare dalla Ferrari di Charles Leclerc per poi cedere volontariamente il passo al compagno di squadra George Russell, in quel momento visibilmente più veloce. Nonostante un discreto ultimo stint, il “Re Nero” non ha superato nessuno restando in nona piazza.

“Penso di aver subìto qualche danno all’inizio con Charles, è passato all’esterno. Ho avuto molto sottosterzo nel primo stint. Non riuscivo a far girare bene la macchina in nessuna curva. Ecco perché ho lasciato passare George“, rivela il 39enne nativo di Stevenage ai microfoni di Sky Sports UK spiegando lo scambio di posizioni con Russell a inizio gara.

Lewis in un team radio si è lamentato della strategia Mercedes (hard-hard-medie), ma a conti fatti la W15 non era competitiva: “Non so come sarebbe andata la strategia alternativa. Anche se fossimo partiti sulle medie, poi avremmo avuto due stint terribili con le hard. Una vera sfida oggi. La mescola dura non era buona, come ho detto. La media era molto meglio. Quindi sicuramente con il senno di poi avremmo dovuto avere due set di gomme medie a disposizione. Ma in generale la macchina oggi non andava bene“.