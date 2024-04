Superbike oggi in tv, GP Olanda 2024: orari prove libere, tv, streaming

Torna in pista la Superbike. Dopo le gare in Australia e in Catalogna, si correrà il Gran Premio di Olanda, terzo appuntamento del Mondiale 2024. Si gareggerà sul meraviglioso tracciato di Assen, l’Università delle moto, per una tappa già fondamentale per il prosieguo di questa stagione.

Arriviamo sulla pista della Drenthe con la seguente classifica generale: Nicolò Bulega è al comando con 87 punti contro i 75 di Alvaro Bautista e Alex Lowes, appaiati dietro all’italiano. Quarto Toprak Razgatlioglu con 71, quinto Andrea Iannone con 51, sesto Danilo Petrucci con 47, mentre è settimo Andrea Locatelli con 45. Rimane solamente 17° Jonathan Rea con appena 8 punti: il britannico non ha cominciato con il piede giusto la stagione.

Le prove libere del Gran Premio di Assen si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre non sarà disponibile la diretta o differita in chiaro. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go.

PROGRAMMA ROUND OLANDA 2024 SBK

Venerdì 12 aprile

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

GP OLANDA 2024 SUPERBIKE: COME SEGUIRLO IN TV

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: Sky Go e NOW