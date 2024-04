F1, Sainz mette in ombra Leclerc, Hamilton eclissato da Russell. Ferrari, sei sicura di aver fatto la mossa giusta?

Chissà che in casa Ferrari non cominci a farsi strada qualche dubbio relativamente alle mosse effettuate con largo anticipo in vista del 2025. Come sappiamo, Lewis Hamilton è destinato a vestirsi di rosso e a prendere il posto di Carlos Sainz. Un annuncio effettuato prima ancora dell’inizio della stagione 2024.

Ebbene, l’esito dei primi quattro Gran Premi della corrente annata agonistica suscita qualche imbarazzo. Tra i due alfieri del Cavallino Rampante, chi sta facendo meglio è proprio quello in uscita. Il ventinovenne spagnolo ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc in ognuna delle tre gare a cui ha preso parte, dovendosi nel mezzo sdraiare sul tavolo di una sala operatoria per farsi rimuovere l’appendice.

Al contempo, nell’anonima partenza della Mercedes (relegata al poco attraente ruolo di quarta forza in campo), chi sta faticando più di tutti è proprio il sette volte Campione del Mondo. Il Re Nero ha racimolato meno della metà dei punti del team mate George Russell, finendogli costantemente alle spalle. Houston, pardon Maranello, abbiamo un problema?

Diciamo che, ora come ora, non si farebbe una gran figura nel sostituire il proprio pilota più efficace con chi – in un’altra squadra – sta pagando dazio a chi ha a disposizione la medesima monoposto? Tanto più che si sta sacrificando un trentenne in favore di un quasi quarantenne, per quanto blasonato.

La stagione è ancora giovane, quattro appuntamenti rappresentano uno campione ridotto. Inoltre bisogna considerare come la motivazione di Hamilton sia verosimilmente ai minimi storici, mentre quella di Sainz sia massima.

Di certo, questo confronto incrociato tra l’iberico e l’inglese rappresenta un tema molto interessante (e potenzialmente scomodo) da tenere sott’occhio nei prossimi mesi. Nell’attesa di capire dove andrà ad accasarsi il madrileno.