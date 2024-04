F1, Helmut Marko provoca Charles Leclerc: “Sainz è migliore di lui e andrà via dalla Ferrari”

Il quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è entrato a far parte dell’album dei ricordi. La Red Bull ha confermato la propria superiorità a Suzuka (Giappone) e la terza doppietta dell’annata, con l’affermazione dell’olandese Max Verstappen davanti al messicano Sergio Perez, la dice lunga sulla forza della scuderia di Milton Keynes.

La Ferrari, dal suo punto di vista, ha dato seguito ai miglioramenti nel confronto con l’anno passato sulla pista nipponica, ma il distacco con il vertice è ancora sensibile. Inoltre, sorprende la situazione interna al Cavallino Rampante, con lo spagnolo Carlos Sainz capace di precedere Charles Leclerc negli ultimi due round stagionali.

Il monegasco fatica a portare al limite la SF-24 nelle qualifiche, mentre come passo gara ha maggiori certezze. Alla fine della fiera però, l’iberico, nonostante l’attacco di appendicite lo abbia fermato in Arabia Saudita, ha fatto vedere picchi più alti e il successo in Australia proprio davanti a Charles è un dato di fatto. Un Sainz che sta spingendo per meritarsi in futuro una sistemazione diversa dalla Ferrari, visto l’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello.

A pungere Leclerc è stato, in un’intervista a OE24, il manager austriaco Helmut Marko: “Sainz è un carattere forte, ambizioso e molto motivato. Ha raggiunto un livello notevole, pungolato dal fatto di non essere stato confermato dalla Ferrari. Per quanto stiamo vedendo, non vi sono dubbi che lo spagnolo sia migliore di Charles (Leclerc, ndr)“, ha affermato il consulente di Red Bull. Chissà se sarà proprio il madrileno il prossimo compagno di squadra di Max Verstappen, tenuto conto della situazione contrattuale di Perez da chiarire.