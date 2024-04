F1: Red Bull, per il dopo Perez torna valida l’opzione Alexander Albon

In casa Red Bull niente è fermo. Al netto del super dominio in pista, la scuderia anglo-austriaca sta valutando il suo futuro sotto tutti i punti di vista, compreso quello relativo all’area piloti: chi affiancherà Max Verstappen in futuro?

Secondo alcune indiscrezioni rimbalzanti dal Regno Unito, il nome “nuovo” per sostituire Sergio Perez, dal 2025 in poi, potrebbe essere quello del thailandese Alexander Albon, in realtà un “cavallo di ritorno”.

Il pilota infatti, attualmente impegnato con la Williams, ha già fatto parte della line-up della Red Bull, nelle annate 2019, in parte, e 2020, senza però riuscire a convince – all’epoca – il management della sua qualità.

Ma in F1 tutto cambia rapidamente, e quindi perché non ipotizzare questo ritorno di fiamma? Nei prossimi mesi gli scenari potrebbero essere più chiari, anche se con lungo anticipo.