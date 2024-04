F1, Red Bull con aggiornamenti a Suzuka: Verstappen vuole rifarsi e la Ferrari non avrà novità

Red Bull, piano rivalsa. Ci si prepara in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo aver messo alle spalle l’Albert Park di Melbourne (Australia), sarà la volta di Suzuka (Giappone). Sull’Ottovolante nipponico piloti e vetture dovranno fondersi per trovare la quadra su uno dei tracciati più tecnici e iconici dell’intero campionato.

Da questo punto di vista, la scuderia di Milton Keynes e l’olandese Max Verstappen vorranno replicare quanto accaduto l’anno scorso: dopo un GP di Singapore con qualche problema di troppo, vi fu il dominio assoluto nel fine-settimana del Sol Levante. Il layout dovrebbe adattarsi particolarmente alle caratteristiche della RB20, se si guarda anche alla storia recente, con le affermazioni di Max nel 2022 e nel 2023.

Inoltre, sembra proprio che macchina anglo-austriaca si presenterà con alcune novità tecniche al fondo, al fine di ottimizzare ulteriormente il proprio pacchetto e dare l’opportunità a Verstappen di fare il vuoto. Vedremo se questo accadrà davvero. Le previsioni meteorologiche prevedono, tra l’altro, l’arrivo della pioggia domenica e questo elemento andrà considerato.

Ferrari, grande protagonista in terra australiana con la doppietta Carlos Sainz-Charles Leclerc, sarà chiamata a riconfermarsi e non sarà semplice. Come aveva dichiarato Sainz poco dopo il suo successo: “La nostra vettura ha funzionato davvero bene in Australia, sin dal primo giro è sembrata una macchina vincente. Ma sarà difficile mantenere questo ritmo in ogni pista, fino a quando non introdurremo un aggiornamento per colmare il divario che abbiamo visto in Bahrain e Jeddah rispetto alla Red Bull”.

La Rossa, però, non presenterà aggiornamenti sulla SF-24 e lo sviluppo evolutivo ci sarà nel week end di Imola. Le intenzioni sono quelle di massimizzare il materiale a propria disposizione e vedremo quali saranno le risposte del cronometro.