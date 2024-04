F1 oggi in tv, GP Cina 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 21 aprile, andrà in scena il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Shanghai si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 09.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Prima fila monopolizzata dalle Red Bull: Max Verstappen in pole-position e Sergio Perez in seconda posizione. L’olandese e il messicano andranno a caccia di un’altra doppietta per far valere ancor di più la propria superiorità in questo campionato. Vedremo se le variazioni meteorologiche andranno a scombinare i piani della scuderia di Milton Keynes.

Si prospetta una gara in salita per la Ferrari. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz non sono andate oltre il sesto e settimo posto, evidenziando criticità nello sfruttamento delle gomme specialmente nel primo settore. Inoltre, la SF-24 non sembra così efficace nella percorrenza dei lunghi curvoni veloci della pista cinese. Vedremo se la strategia permetterà di recuperare alcune posizioni.

Il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 13.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Shanghai.

CALENDARIO GP CINA F1 2024

Domenica 21 aprile (orari italiani)

Ore 9.00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP CINA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della gara domenicale.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Domenica 21 aprile

Ore 13.55-15.40 F1, Gara (56 giri) – Differita in chiaro