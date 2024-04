F1, Max Verstappen: “Un weekend tutto da scoprire su una pista che non vediamo dal 2019. FP1 decisive”

Max Verstappen si presenta carico e motivato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sulla pista di Shanghai ci attende una tre-giorni tutta da vivere, con la Sprint Race di sabato che andrà a stravolgere completamente il format del weekend di gara.

Il tre-volte campione del mondo ha analizzato il primo punto all’ordine del giorno in vista del fine settimana di Shanghai. Non si corre su questa pista dal lontano 2019, per cui i team dovranno partire letteralmente da zero per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive vetture: “Ci sono poche certezze in arrivo dalla pista, dato che non abbiamo mai corso qui con le vetture di questa generazione. La prima sessione di prove libere sarà fondamentale, dato che dovremo subito trovare feeling e ritmo in vista delle qualifiche. Non so cosa aspettarmi. Ci sarà da lavorare”.

Il nuovo format del weekend in occasione della Sprint Race sembra andare verso i desiderata del pilota olandese: “Penso che renda la situazione migliore. Abbiamo l’opportunità di lavorare sulla macchina in maniera più logica. Era quello che ci voleva”.

Ultima battuta sulle tante voci che lo vedrebbero salutare la Red Bull al termine della stagione: “Al termine del 2021 ho firmato un lungo contratto con il team. Tutto il resto non conta. Voglio solo lavorare in maniera serena qui”.