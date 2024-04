F1, Sergio Perez: “Non ho dubbi che sarò in griglia nel 2025. Voglio rinnovare con Red Bull”

Sergio Perez si prepara per il fine settimana del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ma la sua mente è già proiettata verso il futuro. Sul tracciato di Shanghai ci attende un weekend davvero intenso con la Sprint Race che proporrà un format rivoluzionato, senza dimenticare come non si corra sulla pista cinese dal lontano 2019 per cui si partirà davvero da zero per tutti.

Il pilota del team Red Bull ha parlato soprattutto del suo futuro. Rimarrà nella scuderia di Milton Keynes? O, per meglio dire, lo vedremo ancora nello schieramento di partenza nel 2025? Il messicano non sembra avere dubbi: “Sono concentrato sul tornare anche il prossimo anno. Sono in questo sport da tanto tempo e soli 34 anni per cui non ho dubbi”.

Sergio Perez prosegue nel suo racconto: “Sono ancora in grande forma e motivatissimo. Non ho dubbi che sarò ancora in Formula Uno e la mia priorità è avere un nuovo contratto con la Red Bull”.

Quando arriverà la firma? “Penso sia solo questione di tempo. L’aspetto più importante al momento è fare bene sul tracciato e concentrarmi sulla stagione attuale”.