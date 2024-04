F1, Lewis Hamilton: “Ottima sessione, la migliore di quest’anno”

Finalmente una sessione positiva per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha infatti chiuso in seconda posizione la FP2 del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, dimostrando buona confidenza con la monoposto e con il tracciato.

Grande la soddisfazione del britannico che, in mixed zone, ha commentato a caldo la sua prestazione: “È stata un’ottima sessione per noi, la migliore che abbiamo avuto quest’anno e con le migliori sensazioni che mi ha dato la W15. Per me è stato assolutamente positivo e sono davvero emozionato perché Suzuka è un circuito che mi piace molto e negli ultimi anni ho sempre faticato a trovare l’equilibrio con una vettura difficile da guidare”.

L’ex Campione del Mondo ha poi aggiunto: “Considerando le ultime gare altrettanto difficili, ho fatto davvero un ottimo lavoro nell’ultima settimana e siamo riusciti a ripartire in condizioni molto migliori. Non ho apportato modifiche, quindi è incoraggiante”.

Hamilton ha poi chiosato: “Abbiamo una base migliore da cui partire e se non cambiamo troppe cose e non facciamo errori potremmo rimanere in questa situazione”.