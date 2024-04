MotoGP, Fabio Quartararo rinnova con la Yamaha: colpo a sorpresa nel mercato piloti!

Una novità inaspettata. Fabio Quartararo ha preso la sua decisione e resterà in Yamaha per altri due anni in MotoGP. Sembrava che la storia tra il pilota francese e la Casa di Iwata fosse ai titoli di coda per gli scarsi risultati ottenuti in sella alla M1, e invece in queste ore è arrivata la notizia del rinnovo di contratto per il 2025 e il 2026.

Quartararo, che aveva manifestato a più riprese grosse perplessità sul modus operandi della squadra giapponese, ha scelto dunque di rimanere, attribuendo delle motivazioni in antitesi con quanto si pensava: “Sono super felice di annunciare che continuerò la mia avventura in Blu! Lo scorso inverno la Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta: torneremo al top insieme. 6 anni fa mi hanno dato la possibilità di passare alla MotoGP e da allora abbiamo realizzato grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada davanti per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duro e sono sicuro che, insieme, realizzeremo nuovamente il nostro sogno!“, le parole del campione del mondo 2021.

“Siamo molto contenti che Fabio rimanga un pilota Yamaha. Questo rinnovo è parte integrante del progetto Yamaha in MotoGP. Fabio è un talento eccezionale, un gran lavoratore, un grande uomo squadra e ha molti anni competitivi davanti a sé. La Yamaha non risparmia sforzi per garantire un futuro brillante a Fabio adottando un approccio più “aggressivo” allo sviluppo della moto. Abbiamo già apportato modifiche significative alla nostra organizzazione, tra cui un nuovo sistema di gestione interno, il reclutamento delle migliori competenze nel settore, nuove partnership tecniche esterne, un aumento del budget per lo sviluppo e un programma di test intensificato. Tutti questi cambiamenti sono progettati per accelerare il processo per tornare a vincere. Fabio ha capito questo impegno. E’ con Yamaha dal 2019 e con il Factory Team, dal 2021. In un arco di tempo relativamente breve abbiamo ottenuto tanti successi: 8 vittorie, 21 podi, un Titolo Mondiale MotoGP. Siamo i primi ad ammettere che c’è molto lavoro da fare per tornare al livello competitivo a cui eravamo nel 2021 e nella prima metà del 2022“, ha dichiarato il Managing Director, Lin Jarvis.

E quindi niente approdo in Aprilia, come si poteva immaginare per la crescita della moto di Noale. Yamaha quindi, forte della permanenza di Quartararo, cercherà anche di sfruttare le concessioni per sviluppare una M1 ancora molto indietro rispetto al top della categoria, in particolare la Ducati. Si fanno insistenti, da questo punto di vista, i rumours sul coinvolgimento di un altro team con il marchio nipponico, ovvero la squadra di Valentino Rossi, che quindi passerebbe da Borgo Panigale (Ducati) al Giappone, in nome anche del legame storico tra il “Dottore” e i “Tre diapason”.