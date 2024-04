F1, Lewis Hamilton: “Non abbiamo iniziato bene, ma la prestazione ideale è vicina”

Lewis Hamilton prova a rimboccarsi le maniche ed a guardare con fiducia al suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Suzuka la Mercedes si giocherà molto. Dopo un avvio di campionato non semplice, il team di Brackley proverà ad invertire un trend che appare complicato rispetto ai primi della classe.

Nel corso del giovedì sulla pista nipponica il sette volte campione del mondo ha provato ad analizzare la situazione in casa Mercedes: “Penso che sia tutta una questione di prospettiva. Ovviamente non abbiamo iniziato la stagione come volevamo. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma abbiamo visto in passato, l’anno scorso per esempio, come le cose possano cambiare con certe squadre. Come con Aston Martin o McLaren. L’anno scorso avevano iniziato con un gap, ma sono riusciti a ribaltare la situazione”.

Come detto, il pilota inglese vuole pensare in maniera ottimistica verso il weekend e il prosieguo del campionato: “Dobbiamo solo continuare a fare del nostro meglio, ottenere quante più informazioni possibili dai dati, rimanere positivi e lavorare sodo. Dico sempre: ‘L’importante non è come spingi, ma come tenere la schiena dritta’. Quindi dobbiamo continuare la nostra lotta e speriamo di uscirne vincitori”.

Ultima battuta sulla situazione della W15, una vettura ancora da migliorare: “Sono davvero ottimista riguardo alla vettura di quest’anno. Nelle prime gare ci sono stati alcuni momenti in cui la macchina andava alla grande e per un momento avevamo la velocità giusta. Quindi la performance è davvero vicina. Dobbiamo solo lavorare duro e rendere la macchina coerente e più facile da guidare”.