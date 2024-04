F1, Carlos Sainz parla del suo futuro: “Tante opzioni, vi dico le mie priorità”

Si è alla vigilia del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il Circus torna in Cina a distanza di cinque anni dall’ultima volta e sarà interessante capire quali saranno gli equilibri in pista, tenendo presente che piloti e team dovranno affrontare un week end con un format diverso per la presenza della prima Sprint Race del calendario.

Tuttavia, lo spagnolo Carlos Sainz ha dovuto rispondere non alle questioni inerenti alla stretta attualità con la Ferrari, bensì al suo futuro. È noto come il connubio con la Rossa finirà al termine del campionato di quest’anno e sul tavolo l’iberico ha ancora tante opzioni. “È tutto aperto e ci sono ancora tante cose da chiarire. Ho parlato con tutti i team e la mia priorità è quella di competere con una squadra che mi possa consentire di vincere le gare“, ha dichiarato Sainz a Shanghai.

“Non sarà una cosa immediata perché serve tempo per trovare un accordo, ma credo di avere ottime possibilità di essere l’anno venturo con una squadra competitiva“, ha aggiunto lo spagnolo. I media hanno fatto riferimento a Red Bull, Mercedes e all’Audi, ma Carlos non ha voluto dare indicazioni precise da questo punto di vista: “La scelta dipenderà dal progetto che mi verrà proposto. Ogni opzione ha i suoi vantaggi e svantaggi, che terrò in considerazione. Non voglio fare nomi in questo momento, ma ho sondato il terreno con tante scuderie. Ovviamente, ci sono aspetti che non dipendono solo da me, quindi vedremo come ci si troverà e con chi“.

Sainz, vincitore del GP d’Australia e a podio nell’ultima gara in Giappone, ha fatto vedere ottime cose nei primi GP di quest’annata, pungolato anche dal fatto di trovarsi un sedile. Vedremo come la sua situazione evolverà.