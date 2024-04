F1, la Ferrari sorride…per Hamilton! Alla prima occasione si esalta da mago della pioggia

Non più tardi di tre giorni fa si era scritto come il Gran Premio della Cina assumesse un certo valore per Lewis Hamilton, chiamato a dare un segnale dopo un inizio di stagione totalmente anonimo. Ebbene, mai dubitare di chi pratica con profitto una determinata professione pur avendo un’età ben superiore alla media della forza lavoro. Significa avere qualcosa in più degli altri.

Il trentanovenne britannico ha realizzato il secondo tempo nella qualifica sprint di Shanghai, testimoniando come il manico sia sempre il solito. Forse non è un caso che il Re Nero sia nelle prime tre posizioni assieme a Lando Norris e Fernando Alonso. Parliamo dei tre piloti più talentuosi fra quelli che, in questo momento storico, non dispongono di un mezzo vincente.

Per una volta si può scomodare la retorica “dell’uomo che fa ancora la differenza sul mezzo meccanico”. Fermo restando come Max Verstappen e Charles Leclerc, in termini di manico, non siano certo inferiori a chi ha fatto segnare i primi tre crono odierni. Semplicemente, hanno sbagliato. Può capitare.

Di sicuro questo Hamilton rinfranca tutti i tifosi del londinese e soprattutto chi ha deciso di investire su di lui in ottica futura, leggasi la Ferrari.

Lewis ha solo bisogno di essere motivato ad azzannare qualche succulenta preda. Con sette titoli Mondiali, si può permettere di scegliere il momento migliore per impegnarsi, evitando di svenarsi quando non ritiene ne valga la pena.

Se il “vecchio Lupo” ha deciso di cambiare il pelo, abbandonando il grigio argentato in favore di uno sgargiante rosso, evidentemente le motivazioni non gli mancheranno. Oggi ha tenuto a ricordarlo, giusto per evitare equivoci relativi ai suoi intenti futuri.