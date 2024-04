F1, in Cina la prima Sprint Race del 2024. Com’è cambiato il regolamento dallo scorso anno

Il Gran Premio di Cina proporrà la prima Sprint della stagione. Sono 6 le mini-gare programmate nell’arco del 2024. A quella di Shanghai faranno seguito gli appuntamenti di Miami, Spielberg, Austin, San Paolo e Lusail. Al riguardo, è doveroso ricordare come le carte siano cambiate per l’ennesima volta.

La struttura del weekend sarà differente rispetto a quella del 2023. Lo scorso anno il venerdì si disputavano le qualifiche valide per il Gran Premio vero e proprio della domenica. La giornata di sabato era invece interamente riservata alla Sprint, con il cosiddetto shoot-out al mattino e la gara ridotta al pomeriggio.

Ora la situazione è diversa. Il venerdì pomeriggio si disputa la “Qualifica sprint”, nuovo nome del fu shoot-out, che andrà a determinare la griglia di partenza della Sprint. Questa si terrà il sabato mattina, mentre il sabato pomeriggio assisteremo alle qualifiche vere e proprie, atte a stabilire lo schieramento del Gran Premio.

Insomma, l’ordine diventa in tutto e per tutto lineare. Prove libere, qualifica sprint, sprint Race, qualifica “vera”, Gran Premio. Vi sarà, infine, una differente tempistica nelle qualifiche. Quelle “sprint” avranno ritmi ridotti (12 minuti per il Q1, 10 per il Q2 e 8 per il Q3), dunque il 50% in meno rispetto a quelli canonici.