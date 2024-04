F1, Charles Leclerc: “Sulla carta la pista di Shanghai è più adatta alla Ferrari, ma la Red Bull…”

A cinque anni di distanza il Circus della F1 fa ritorno in Cina. La pandemia Covid-19 ha costretto gli organizzatori a non prendere in considerazione nel calendario il circuito di Shanghai, ma il ritorno ci sarà nel prossimo week end (19-21 aprile), il quinto del Mondiale 2024. La Ferrari si presenta a questo appuntamento con la voglia di far bene, in un fine-settimana particolare per la prima Sprint Race dell’annata che andrà a sconvolgere il format canonico.

Charles Leclerc, da questo punto di vista, è pronto alla sfida. Terzo nella classifica generale, il pilota monegasco della Ferrari va a caccia della prima vittoria stagionale, dopo aver dimostrato ottima consistenza in gara in Giappone, ma non altrettanta efficacia nelle qualifiche. Andranno messi insieme i pezzi del puzzle per provare a infastidire la Red Bull e soprattutto l’olandese Max Verstappen.

“Arriviamo qui in Cina con fiducia, visto l’inizio della nostra stagione. Sulla carta, la pista potrebbe essere più adatta alla Ferrari rispetto a Suzuka, ma mi aspetto che la Red Bull abbia ancora qualcosa in più. Noi però dobbiamo esclusivamente concentrarci su noi stessi“, ha raccontato in conferenza stampa Leclerc, presentando l’evento cinese in chiave ferrarista.

“Sul passo gara abbiamo dimostrato di essere forti quest’anno, ma vediamo qui come andrà. È passato del tempo dall’ultima volta in cui abbiamo guidato“, ha concluso Leclerc. Da ricordare che, per la presenza della Sprint, ci sarà solo un turno di prove libere e questo chiaramente andrà a complicare non poco le cose nel trovare la messa a punto ideale della macchina.