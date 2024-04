F1, GP Cina 2024. Si torna a Shanghai dopo un lustro. Sarà l’equivalente di una “prima volta”. Occhio ai tempi sul giro…

L’imminente weekend segnerà il ritorno in calendario del Gran Premio di Cina, assente dal programma della Formula Uno da ormai un lustro. Dopo l’edizione 2019 non si è più corso a Shanghai, soprattutto a causa della pandemia e della sua onda, molto più lunga in Asia di quanto non lo sia stata in Europa o in Nord America.

Sarà pertanto una “prima volta” per tutti, l’equivalente di un esordio. Lo Shanghai International Circuit dovrà essere riscoperto con le nuove monoposto a effetto suolo, introdotte a partire dal 2022. Dunque tante incognite da sciogliere legate agli assetti e poco tempo per risolvere eventuali problematiche.

Al riguardo, la situazione verrà esacerbata dal fatto di avere a disposizione un’unica sessione di prove libere. In Cina è prevista la prima Sprint della stagione 2024, pertanto non vi sarà molto tempo per trovare la quadra del cerchio. Si vedrà se questa dinamica porterà a qualche sorpresa.

Per “sorpresa” si intende vedere, eventualmente, una Red Bull non dominante. Nel qual caso, Ferrari è la prima in lista d’attesa per approfittare di qualche inopinato affanno del Drink Team. Nel frattempo andiamo a ricordare i record ufficiali del circuito: 1’31”095 la pole position 2018 di Sebastian Vettel e 1’34”742 il giro veloce 2019 di Pierre Gasly.

Il progresso prestazionale delle attuali vetture è ormai tale da aver già avvicinato (se non battuto) i tempi antecedenti alla rivoluzione regolamentare entrata in vigore nel 2022. Vedremo se anche la Cina confermerà questa tendenza, tenendo bene a mente come le F1 del 2019 pesassero 55 kg in meno di quelle odierne…