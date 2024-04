F1, Kimi Antonelli entusiasta dopo il primo test sulla Mercedes in Austria: “Esperienza incredibile”

Una due-giorni da ricordare. Kimi Antonelli si è potuto godere la sua prima esperienza al volante di una F1 e si fa riferimento alla Mercedes W12 del 2021, vettura di grande livello con cui Lewis Hamilton era andato vicinissimo alla conquista dell’iride, ricordando l’epilogo pirotecnico del GP d’Abu Dhabi. Proprio da quella gara Yas Marina di quasi tre anni fa, non c’è un pilota italiano in griglia.

In quella circostanza era presente Antonio Giovinazzi, che concluse con un ritiro la sua corsa con l’Alfa Romeo. Ecco che il Bel Paese può pensare di interrompere il digiuno con Antonelli, pilota di grande talento e in evidenza nelle formule minori. Non è un caso che il giovane racing driver nostrano, attualmente in F2 con la Prema, sia da tempo nell’orbita della Stella a tre punte e abbia chance di fare il suo esordio nel campionato 2025 in F1, in sostituzione di Lewis Hamilton che l’anno venturo sarà in Ferrari.

Una due-giorni al Red Bull Ring in cui Kimi non ha potuto fare molto nel day-1 a causa delle condizioni meteorologiche, mentre nel secondo giorno si è potuto togliere la soddisfazione di guidare su pista asciutta, comprendendo parte dei segreti di una monoposto così performante. “Il primo test al volante di una monoposto di F1 è un’esperienza incredibile. Mi sono goduto ogni secondo. Il primo giorno non è stato possibile rispettare i piani, l’arrivo della neve ha reso la pista impraticabile, ma fortunatamente la seconda giornata è stata molto più favorevole. Il tracciato è tornato a essere asciutto e ho potuto completare un buon numero di giri“, ha dichiarato Antonelli.

“An incredible experience. I loved every second of it!” Talking through Kimi’s first F1 test ✌️ pic.twitter.com/bymuFzAKza — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 17, 2024

Non si hanno informazioni sui tempi ottenuti dal pilota italiano, ma di sicuro in Mercedes saranno stati attenti anche a questo aspetto. Si stanno sondando varie opzioni a Brackley sulla sostituzione di Lewis e Toto Wolff potrebbe optare anche per Kimi, avendo però sul tavolo altre scelte come lo spagnolo Carlos Sainz, in uscita dalla Ferrari, e l’olandese Max Verstappen, qualora quest’ultimo decidesse di andar via dalla Red Bull per il caos interno generato dal caso “Horner”. Non resta che attendere per capire.