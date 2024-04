F1, George Russell: “Sorpasso su Piastri? Mossa attardata, ma c’era spazio per entrambi”

Settima posizione per George Russell a Sukuza, tracciato che ha ospitato questo fine settimana il GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Una giornata veramente negativa per tutta la Mercedes e che ha coinvolto, esattamente come successo in Australia, ancora una volta il pilota britannico in un episodio oltremodo controverso, ovvero un tentativo di sorpasso su Piastri alla chicane del triangolo. Secondo alcuni la manovral avrebbe forzato il fuori pista dell’oceanico. Ma giunto ai microfoni di Sky Sport il nativo di King’s Lynn ha cercato di spiegare l’accaduto:

“È stata una mossa attardata da parte mia – ha detto Russell – e siamo così entrati in contatto. Ma c’era lo spazio necessario per entrambi in pista. Mi sarebbe dispiaciuto stargli dietro”.

Russell ha quindi chiosato: ““Il primo stint è stato impegnativo, lui aveva difficoltà con l’anteriore, quindi avrei potuto essere in lotta con Lando Norris e Charles Leclerc”. I commissari di gara, dopo aver indagato il britannico, non hanno imposto nessuna sanzione.