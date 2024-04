F1, George Russell dopo l’incidente in Australia: “Si rischiava di creare un precedente”

La Mercedes sta vivendo un periodo particolarmente negativo: la macchina non è competitiva come si credeva e faticano ad arrivare riscontri positivi sia per quanto riguarda il passo gara che il giro secco da qualifica. Entrambi i piloti non sono andati a punti in Australia, con Russell che è finito a muro a Melbourne a seguito di una manovra non lecita di Alonso, poi penalizzato di 20 secondi.

Russell che è tornato sulle questioni che lo hanno riguardato ad Albert Park in conferenza stampa: “Se non fosse stata data la penalità ad Alonso, si rischiava di aprire un precedente. La circostanza è stata un po’ strana: ero in rettilineo e stavo guardando il volante per cambiare. Appena ho rialzato lo sguardo, mi sono ritrovato addosso a Fernando. Sono stato colto di sorpresa, era troppo tardi per non tamponarlo e mi sono ritrovato nel muro“.

“Comunque non prendo niente sul personale, quando indossiamo il casco siamo tutti super competitivi, forse ha avuto una penalità anche eccessiva (20 secondi, ndr). Ma se non fosse stato penalizzato, allora tutti sarebbero autorizzati a frenare in rettilineo?“.