F1, Frederic Vasseur: “Primo giro decisivo, che fatica alla curva 17. Bene il degrado. Il passo gara…”

La Ferrari non è riuscita a brillare nelle qualifiche del GP del Giappone 2024, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. La Scuderia di Maranello ha sofferto sul giro secco, mentre il passo gara sembra essere decisamente migliore. Carlos Sainz scatterà dalla quarta posizione sulla griglia di partenza, mentre Charles Leclerc dovrà cercare una difficile rimonta dall’ottava piazzola. Dopo la straordinaria doppietta di Melbourne, il Cavallino Rampante sembra essere tornato con i piedi per terra, ma lo spagnolo ha comunque tutte le carte in regola per lottare per il podio.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “È difficile avere un quadro chiaro sulla gara di domani. Siamo tutti molto vicini, c’è un decimo tra quarto e nono posto: il gruppo è compatto e il primo giro sarà molto importante. Il degrado delle gomme è sotto controllo e questo ci mette in ottima posizione in vista della gara, dovremo puntare a un risultato migliore rispetto a oggi“.

Il leader della Scuderia di Maranello si è soffermato anche sulla situazione di Charles Leclerc, che non è riuscito a massimizzare il tentativo nel Q3: “L’errore, se c’è stato, è che abbiamo messo a rischio il passaggio al Q2 e abbiamo dovuto montare un nuovo set, abbiamo dovuto rincorrere e questo ci ha portato ad avere un solo set nel Q3. Un peccato perché penso che avremmo potuto fare meglio“.

Un passaggio su una difficoltà in pista: “Oggi in tutte le sessioni è stata la curva 17 quella in cui si creava metà del divario con Verstappen e dobbiamo parlarne. Si parla di un decimo tra nono e quarto posto, dobbiamo capire perché perdiamo così tanto tempo nell’ultima curva, anche perché la trazione sarà cruciale e dobbiamo risolvere il problema entro domani“.

Frederic Vasseur si è poi proiettato verso il Gran Premio: “Bisogna prestare attenzione al passo, non conosciamo carburante e mappature degli altri. Il degrado è un fattore importante, è andato bene e possiamo fare una bella gara domani, ma sarà importante il primo giro, perché non è facile superare o poi è complicato restare trenta giri dietro a una vettura“.