F1, Lewis Hamilton: “Non sono contento del settimo posto, ma abbiamo fatto progressi con il set-up”

Dopo aver perso il confronto diretto con George Russell nelle prime tre qualifiche dell’anno, Lewis Hamilton batte un colpo e ristabilisce almeno per ora le gerarchie all’interno della Mercedes piazzandosi in settima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il futuro pilota della Ferrari ha rifilato oltre due decimi in Q3 al compagno di squadra, che non è andato oltre un deludente nono posto. Si preannuncia comunque una domenica in salita per la Mercedes, con Hamilton che dovrà guardarsi le spalle dalla Rossa di Charles Leclerc cercando nel frattempo di attaccare chi lo precede (in terza fila scatteranno Alonso e Piastri).

“Ovviamente non sono contento della settima posizione. Ci sono stati un paio di momenti in cui eravamo più in alto, quindi speravo sicuramente di potermi avvicinare un po’ di più, ma non è andata così. Sono contento di come è andato il fine settimana sin qui, in termini di progressi che abbiamo fatto con il set-up“, spiega Hamilton ai microfoni di F1 TV.

“Sono stato molto più felice di guidare la macchina, abbiamo davvero fatto un miglioramento con la base che abbiamo. L’anno scorso abbiamo avuto oltre un secondo di gap, ora siamo più vicini, 7 decimi, ma abbiamo ancora molta prestazione da trovare“, aggiunge Hamilton.