F1, Charles Leclerc positivo per la gara: “Servirà una super partenza, ma il passo è buono”

Continua a far fatica Charles Leclerc per quanto riguarda la prestazione in qualifica. Il monegasco della Ferrari ha avuto un solo colpo a disposizione nel Q3 e non è riuscito a spingersi oltre l’ottava posizione, in quarta fila insieme al futuro compagno di scuderia Lewis Hamilton nel Gran Premio del Giappone a Suzuka. Il passo gara sembra buono per la Rossa, ma indubbiamente non sarà semplice costruire un buon risultato partendo così indietro.

Queste le impressioni di Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1: “Non ho ancora capito perché è andata così male la qualifica, onestamente credo che anche facendo un giro in più non avrei fatto molto meglio. Ho messo insieme tutte le mie migliori curve nel giro in Q3, il feeling era positivo e di solito così il tempo viene fuori, ma non è stato così in questa occasione”.

Il monegasco si è soffermato su quello che è stato il problema principale per il giro non riuscito al meglio: “Non c’era abbastanza grip sulla gomma e quello è un problema che dobbiamo analizzare, soprattutto quest’anno abbiamo fatto fatica nel giro di lancio per preparare il giro da qualifica. Tutti la fanno arrivare in temperatura la gomma in maniera diversa, noi le stiamo provando tutte, ma oggi obiettivamente non si poteva fare meglio, bisogna vedere come preparare al meglio la gomma”.

Leclerc si è dichiarato comunque fiducioso in vista di domani: “C’è la fiducia sul passo, ma c’è meno fiducia per sorpassare su una pista del genere. Purtroppo non parto in una buona posizione, servirà una super partenza e dopo sperare che il passo sia abbastanza buono per superare le macchine che ci stanno davanti“.