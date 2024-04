F1, Leclerc guarda avanti: “In gara siamo da podio, recupereremo. Con Sainz tutto chiarito”

Una qualifica non soddisfacente per la Ferrari nel Gran Premio della Cina a Shanghai: dopo una buona Sprint in cui la Rossa ha recuperato con il passo gara, ci si attendeva un buon giro secco dopo le condizioni di bagnato particolari che avevano reso difficile la qualifica sprint. Invece il Cavallino Rampante arriva dietro alle due McLaren ed alla Aston Martin di Fernando Alonso, oltre alle due Red Bull.

Partirà dalla sesta casella Charles Leclerc che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport F1: “Oggi nel primo settore è andata un po’ meglio, ma non possiamo attribuire le motivazioni solo alla preparazione delle gomme, penso che da quel punto di vista abbiamo fatto uno step avanti. Penso che più che nella preparazione delle gomme abbiamo sofferto le caratteristiche molto specifiche di questo primo settore e sapevo che in qualifica avremmo pagato qualcosa in termini di performance, che recuperemo nella gara di domani”.

Sulle aspettative per la gara di domani: “Penso che abbiamo un buon set-up per domani, peccato per oggi, perché eravamo tutti racchiusi in un decimo e mezzo. Come squadra non mi aspettavo un risultato così, in Q1 il feeling era abbastanza buono, in Q3 è cambiato soprattutto il vento, che era diverso ed abbiamo perso un po’ il feeling con la macchina. La domenica conta e penso che domani si può pensare al podio e possiamo andare bene. Con Carlos Sainz abbiamo chiarito tutto“.