F1, Charles Leclerc: “Cerchiamo risposte sul giro secco, giornata non perfetta”

La pioggia ha reso vana la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Ma nella prima sessione di prove, benché le due Red Bull abbiano fatto registrare il miglior tempo, le Ferrari si sono distinte per un buon passo gara. Può essere quindi definita una giornata soddisfacente per il Cavallino Rampante e per Charles Leclerc.

Queste le parole del monegasco in zona mista dopo questo venerdì: “È stata una giornata un po’ così così. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti sui quali lavorare per ottimizzare il set-up. Poi però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica“.

Nel passo gara infatti la Ferrari ha mostrato ottime cose, ma il lavoro sul giro secco in vista della qualifica deve essere ultimato: saranno quindi fondamentali le FP3 di domani per ultimare tutti i dettagli e arrivare pronti per avere una buona posizione in griglia.