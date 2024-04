F1, Sainz non è sorpreso: “Nelle curve lunghe la Ferrari fatica, ma in gara andremo meglio”

Sabato molto movimentato a Shanghai per Carlos Sainz che, dopo aver battagliato a lungo nella Sprint (chiusa al 5° posto) con il connazionale Fernando Alonso ed il compagno di squadra Charles Leclerc, si è attestato in settima posizione nelle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2024 rendendosi protagonista di un lieve incidente durante il Q2.

Lo spagnolo della Ferrari ha perso il controllo della macchina in uscita dall’ultima curva, andando in testacoda e appoggiandosi con il posteriore alle barriere a bordo pista. Un impatto non troppo violento e con un angolo abbastanza favorevole, che ha consentito a Sainz di danneggiare solamente l’ala anteriore e di poter dunque proseguire la sua qualifica dopo l’interruzione per la bandiera rossa.

“L’errore è stato molto semplice, ho preso il cordolo all’interno che mi ha spinto un po’ fuori e poi sono finito in testacoda dopo aver toccato la ghiaia. Non è stata la cosa migliore da fare in una qualifica, ma penso di aver recuperato bene da quel momento. Quando ho visto che stavo andando contro il muro, ho girato apposta la macchina per andare a sbattere con un angolo in cui l’ala posteriore e la sospensione potessero danneggiarsi il meno possibile. Era difficile, ma sono riuscito a farlo all’ultimo momento e quello mi ha permesso di continuare, anche se è stato un momento brutto“, ha raccontato il 29enne di Madrid ai microfoni di Sky Sport.

Sulle difficoltà della SF-24 in qualifica a Shanghai e sul chiarimento con Leclerc dopo i fatti della Sprint: “Già in FP1 abbiamo visto che non eravamo veloci in questo weekend sul giro secco. È un circuito con curve lunghe di media ed alta velocità e già facevamo fatica la settimana scorsa a Suzuka, qui ancora di più. Non mi sorprende, ma spero che in gara potremo fare meglio. Leclerc? Non c’è niente da chiarire e non c’è molto da dire adesso“.