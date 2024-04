F1, Sergio Perez: “Sono deluso. La safety car mi ha detto male e ho faticato con mescola media”

Sergio Perez ha concluso il Gran Premio di Cina in terza posizione, si tratta del quarto podio della stagione del messicano, che però non è stato in grado di regalare alla Red Bull un nuovo uno-due. D’altronde, le safety car (virtuali o meno) hanno detto male a Checo, il quale ha dovuto effettuare un sorpasso in pista ai danni della Ferrari di Charles Leclerc per poter assaggiare lo champagne.

Il veterano di Guadalajara non ha però avuto modo di raggiungere Lando Norris, accontentandosi appunto, di collocarsi alla sinistra del caposquadra Max Verstappen, anziché occupare l’abituale gradino intermedio del piedistallo più ambito del Circus. Queste le parole rilasciate “a caldo” ai microfoni della FIA.

“Sono un po’ deluso perché la safety car è stata una sfortuna. Mi ha fatto perdere un paio di posizioni. Quantomeno ho potuto disputare gran parte della gara con mescola dura. Però, purtroppo, quando si lotta così tanto, la vita delle gomme crolla in maniera drammatica. Almeno sono salito sul podio, anche se chiaramente sarebbe stato meglio completare la doppietta”.

“Rispetto a Max mi è mancato un poco di passo soprattutto con la mescola media. Ho faticato a trovare il giusto assetto, ho cambiato tanto tra ieri e oggi. Probabilmente non ho interpretato le condizioni nel modo migliore. Complessivamente il weekend è stato positivo, però dovrò capire perché ho faticato più del previsto con il compound giallo”.

Infine, una chiosa sull’obiettivo per l’imminente Gran Premio di Miami, dove ci saranno molti tifosi messicani. “Il mio obiettivo resta vincere le gare. Miro a quello e ci proverò la prossima volta”.