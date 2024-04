Calcio femminile, Italia vuol stupire contro l’Olanda a Cosenza nelle qualificazioni agli Europei 2025

L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 5 aprile, allo Stadio San Vito – Gigi Marulla – Cosenza (ore 18.15 e diretta tv su Rai 2 HD). Un nuovo percorso ha inizio per la Nazionale italiana di calcio femminile di Andrea Soncin, impegnata nel primo incontro del girone 1 di Lega A delle qualificazioni agli Europei 2025.

Messa in archivio la permanenza nella Lega A di Nations League con le splendide prestazioni in Svezia (1-1) e in Spagna (storica vittoria per 3-2 a Pontevedra) a chiusura della rassegna continentale, le nostre portacolori sono attese a un percorso non semplice. Le azzurre sono state inserite nel medesimo raggruppamento di Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia e l’esordio sarà contro le olandesi, che rappresentano senza dubbio l’ostacolo più complicato da superare.

Una considerazione frutto di quanto ottenuto dalla compagine neerlandese nel recente passato: la vittoria degli Europei del 2017 e la Finale raggiunta nei Mondiali 2019, in un percorso che vide anche l’incrocio con le azzurre nei quarti di finale. Reduci dalla Final Four della Nations League, le orange sono settime nel ranking FIFA e l’ultima vittoria dell’Italia risale al giugno 2021, quando a decidere un rigore trasformato da Cristiana Girelli.

Sarà necessario esprimere in campo il 101%, in scia alle prestazioni citate contro le svedesi e le iberiche, se si vorrà terminare la sfida con un riscontro positivo. Il format di queste qualificazioni prevede che le squadre siano state divise in tre leghe – Lega A e B a 16 squadre, Lega C a 19 squadre – in base al piazzamento ottenuto nella prima edizione della Nations League. Da aprile a luglio 2024 l’Italia disputerà sei partite (una in casa e una in trasferta) con le tre avversarie del raggruppamento. In caso di arrivo al primo o al secondo posto, le azzurre centreranno l’obiettivo qualificazione.

In caso contrario, dovranno affrontare lo spareggio, che si svilupperà in due turni: nel primo, previsto a ottobre, le terze e quarte classificate della Lega A affronteranno le cinque prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C; allo stesso modo, le quattro prime classificate dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate in sei confronti contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le vincitrici di questi match si sfideranno tra fine novembre e inizio dicembre nel secondo turno, sempre secondo lo schema andata/ritorno, dove saranno teste di serie le compagini con un miglior piazzamento nel ranking FIFA. La classifica di ogni girone determinerà anche le promozioni e le retrocessioni della prossima edizione della Nations League (2025-2027).

Da ciò si può comprendere quanto sarà importante fare risultato contro la compagine, sulla carta, più forte. Soncin vorrà fare leva sulla forza del gruppo e di alcune individualità come Manuela Giugliano in cabina di regia, Aurora Galli e Arianna Caruso, abili in impostazione e nei tempi di inserimento in mezzo al campo, Giulia Dragoni, giocatrice dalla squisita tecnica individuale, Valentina Giacinti e Michela Cambiaghi, in grado di dare un grande contributo alla fase realizzativa e in appoggio alle compagne.