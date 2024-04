Equitazione: i Rome Gladiators di Lorenzo De Luca si impongono a Miami nella Global Champions League

A Miami, dove si è appena conclusa la seconda tappa della Global Champions League di salto ostacoli, fanno festa i Rome Gladiators di Lorenzo De Luca, che si sono resi autori di una prova magnifica sul campo di gara statunitense.

Nella prima manche il cavaliere azzurro, in sella a Cappuccino 194, ha fatto registrare – in coppia con Michael Duffy (Claptonn Mouche), un totale complessivo di 146.56, condito da 8 penalità, tutte a carico di Lorenzo De Luca, che però nel secondo round ha reagito splendidamente.

L’Italiano, questa volta in coppia con Laura Kraut (montante Bisquetta), ha messo insieme un crono complessivo di 153,24 con percorso netto, con un dettaglio di 77.55 per De Luca.

Primo posto quindi per i Rome Gladiators, secondo per i Prague Lions (156.62 con 10 penalità), terzo per gli Stockholm Hearts (148.07 con 8 penalità); da segnalare anche il quinto posto dei Mexico Amigos di Giacomo Casadei, debuttante nel circuito.

Dopo la Global Champions League a Miami Beach sarà la volta, nella serata di sabato 6 aprile del Global Champions Tour, il concorso di salto ostacoli a livello individuale.