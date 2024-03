Equitazione, Giovanni Ugolotti: “Ci stiamo preparando al meglio per il Completo di Parigi 2024”

Dopo la Nations Cup di Montelibretti chiusa al secondo posto, l’Italia dell’equitazione ed in particolare quella del Concorso Completo continua la sua marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Negli scorsi giorni infatti, fra il 25 e il 26 marzo, la formazione azzurra si è resa protagonista di uno stagne a “Little Park” dedicato ai cavalieri italiani residenti nel Regno Unito.

Coordinata dal Team Manager e selezionatore Katherine Ferguson Lucheschi e dal il Tecnico Federale Senior Iacopo Comelli, insieme al veterinario di squadra Marco Eleuteri, la due-giorni ha visto al lavoro 9 cavalieri e amazzoni con 26 cavalli impiegati: Paolo Belvederesi, Matteo Gallucci, Carlo Lucheschi, Emily Mainieri, Vittoria Panizzon, Roberto Scalisi, Paolo Torlonia, Giovanni Ugolotti, Emma Zucconi.

“E’ stato un momento di confronto molto positivo – ha dichiarato il Graduato dell’Esercito Italiano e atleta olimpionico Giovanni Ugolotti al sito della FISE – per lavorare insieme agli altri cavalieri e valutare insieme lo stato di forma dei cavalli in vista di un anno importante. Insieme ai Tecnici abbiamo riscontrato un ottimo livello nei nostri binomi, abbiamo lavorato insieme a Katherine sulle riprese di dressage secondo le specifiche esigenze di ognuno di noi e con Iacopo sul salto ostacoli in una simulazione di percorso di gara in una preparazione completa e molto efficace, finalizzata ad arrivare al meglio ai prossimi appuntamenti sportivi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024”.