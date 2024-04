Djokovic strapazza Safiullin: prova di forza a Montecarlo dopo il ko con Nardi, ottavo contro Musetti?

Novak Djokovic ha fatto il proprio ritorno in campo a un mese di distanza dalla sconfitta rimediata contro Luca Nardi ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 1 al mondo ha calcato la terra rossa di Montecarlo, surclassando il malcapitato russo Roman Safiullin in due rapidissimi set. Il 36enne serbo si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco, non dando scampo al sempre rognoso numero 41 del ranking ATP.

Prova di forza da parte del 24 volte Campione Slam, che sta cercando di ritrovare la propria forma fisica migliore in vista di Roland Garros, Wimbledon e Olimpiadi di Parigi 2024. Novak Djokovic prosegue così la propria avventura al Masters 1000 nel Principato e agli ottavi di finale affronterà il vincente del confronto tra il nostro Lorenzo Musetti e il francese Arthur Fils. Nella parte alta del tabellone non c’è più Carlos Alcaraz, che ha dato forfait a causa di un infortunio al braccio destro (è subentrato Lorenzo Sonego come lucky loser).

Novak Djokovic ha spesso faticato al debutto sul mattone tritato della Costa Azzurra, ma oggi è davvero risultato insuperabile e ha giocato con il pilota automatico. Lo scorso anno venne sconfitto in rimonta da Lorenzo Musetti agli ottavi di finale, ma questa volta punta a fare valere la propria enorme caratura tecnica e agonistica.

Oggi pomeriggio ha strappato di forza il servizio a Safiullin nel primo e nel terzo game del set d’apertura. Non è poi riuscito a concretizzare tre break-point non consecutivi nel quinto gioco, ma ha nuovamente regolato il rivale sul suo turno di battuta nel settimo. Nel secondo set Djokovic non ha sfruttato due palle break nel secondo game, ma nel quarto è risultato implacabile e si è poi issato sul 4-1. Normale amministrazione nel finale e altro break nel decimo gioco per chiudere in bellezza.

Sul fronte delle statistiche, un ace per parte mentre 0-2 è il conto dei doppi falli. Djokovic ha fatto il 79% di punti con la prima e il 92% con la seconda, contro il 62%-31% del rivale. Djokovic non ha concesso palle break e ne ha avute a disposizione ben 19, concretizzandone cinque.