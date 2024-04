DIRETTA MotoGP, GP Austin 2024 LIVE: pre-qualifiche spartiacque per Bagnaia e Bastianini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido e complicatissimo tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, si inizierà davvero a fare sul serio con il primo step fondamentale del weekend.

La sessione delle pre-qualifiche sulla pista statunitense prenderà il via alle ore 22.00 italiane (le ore 14.00 nel Texas) e ci permetterà di capire quali saranno i piloti che andranno a comporre la top10 che, in occasione delle qualifiche di domani, potranno passare direttamente alla Q2 e, di conseguenza, concentrarsi sulla caccia alla pole position.

Ci attende una sessione di capitale importanza. Sessanta minuti di lavoro in pista con team e piloti che si concentreranno sul bilanciamento delle moto in ottica time attack e passo gara, su uno dei tracciati più severi a livello di gomme dell’intero calendario. Francesco Bagnaia vuole iniziare con il piede giusto il fine settimana di Austin, per rifarsi della caduta di Portimao e, non ultimo, per cancellare la caduta di un anno fa quando stava dominando la gara domenicale.

Le pre-qualifiche del Gran Premio delle Americhe scatteranno alle ore 22.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale al COTA. Buon divertimento!