Curling misto: la Svizzera e l’Estonia accedono in semifinale ai Mondiali 2024. Battute Scozia e Canada

La Svizzera e l’Estonia accedono in semifinale ai Campionati Mondiali 2024 di curling misto, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni sul ghiaccio svedese di Oestersund. Il responso è arrivato questa mattina, al termine di un Qualification Game combattuto per tutte le squadre coinvolte.

La compagine elvetica nello specifico ha superato la Scozia con il risultato di 8-6, ribaltando un match iniziato con ben due mani rubate da parte degli avversari. Gli svizzeri tuttavia hanno trovato la svolta alla terza ripresa, andando a punto lasciando il martello agli avversari per ben tre round di seguito, rendendosi poi protagonisti di un “big end” al settimo turno, dove hanno raccolto ben quattro punti, prendendo così il largo.

Lotta avvincente anche quella tra Estonia e Canada, due team che hanno terminato gli otto end con il parziale di 5-5. Nel supplementare a spuntarla però è stato il binomio europeo, abile a rubare la mano beffando così i nordamericani per 6-5.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18:00, si svolgeranno dunque le semifinali. In virtù dei risultati odierni l’Estonia affronterà la Norvegia, mentre la Svizzera se la vedrà con i padroni di casa della Svezia.