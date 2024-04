Curling, rimonta tardiva per l’Italia: la Germania passa all’extra-end, ora spareggio per i playoff

L’Italia si sveglia troppo tardi e perde all’extra-end per 7-8 l’importante sfida contro la Germania, penultima partita del round robin valida per i Campionati Mondiali 2024 di curling, rassegna in fase di svolgimento in quel di Schaffhausen. Un K.O significativo per il prosieguo della competizione, in quanto metteva in palio la qualificazione aritmetica ai playoff, adesso rimandata all’ultimo match in programma contro la Norvegia.

L’inizio è difficilissimo. I teutonici infatti rubano subito la mano del primo end, approfittando delle molteplici imprecisioni dei nostri ragazzi, i quali incassano in colpo, giocando un secondo turno sulle uova e spingendo gli avversari a prendersi di nuovo la mano, aumentando il vantaggio di un’altra unità.

La situazione non migliora nella terza ripresa, dove Joel Retornaz mette a referto soltanto un punto, vanificando così ogni tentativo di risalita. La tavola si apparecchia per la Germania, la quale deve soltanto amministrare il gioco, aspettando gli errori di un’Italia che, costretta al rischio, puntualmente sbaglia. Nella quarto end infatti arriva il doppio punto tedesco che sposta il punteggio sul 5-1.

Joel, Sebastiano, Mattia ed Amos sono a un passo dal K.O. Ma proprio nel momento più complesso tirano fuori gli artigli, dando inizio a una grande rimonta in modalità diesel. Retornaz a metà gara con un rilascio preciso accorcia le distanze di un solo punto, per poi rubare la mano nel sesto round, sfruttando un errore da parte dello skip teutonico. Sul parziale di 3-5 la Germania si riporta sul +3 nel settimo round, ma sarà il preludio del comeback italiano, con Retornaz che metterà a referto il triplo sigillo valido per il pareggio.

Comincia quindi la più classica della “partita nella partita”. Il martello passa in mano alla Germania che si accontenta del singolo timbro, lasciando la possibilità agli azzurri di marcare all’ultimo atto un doppio punto che, però, non arriva. Grazie ad una bella trama della Germania il nostro skip lascia una sola pietra nella casa, portando il match all’extra end; purtroppo, con il vantaggio del martello, la squadra teutonica non sbaglia, marcando il punto necessario per chiudere i conti sull’7-8. Alle 19:00 la sfida con la Norvegia, vero crocevia per i playoff.