Curling misto, l’Italia liquida anche la Turchia e tiene vivo il sogno playoff ai Mondiali

L’Italia di Stefania Constantini e Francesco De Zanna supera la Turchia di Dilsat Yildiz e Bilal Omer Cakir nella nona sessione dei Mondiali di doppio misto 2024 di curling: ad Östersund, in Svezia, nella sfida valida per il quinto turno del Gruppo A la coppia azzurra si impone per 8-3 dopo 7 end e resta in corsa per i play-off.

La Turchia conquista il martello e marca un punto nel primo end, ma subito l’Italia griffa il sorpasso segnando due punti nella seconda ripresa. Il capolavoro degli azzurri arriva nella terza ripresa, quando la coppia anatolica si fa rubare la mano consentendo agli azzurri di siglare altri due punti e volare sul 4-1.

I turchi accorciano nella quarta ripresa, e lo score a metà sfida è di 4-2, poi gli azzurri sfruttano il vantaggio dell’ultima stone e vanno sul 5-2. Gli anatolici giocano il power-play nel sesto end ed il punteggio va sul 5-3, ma nella settima ripresa arriva la risposta azzurra: l’Italia col power-play firma 3 punti e chiude i conti sull’8-3 con un end d’anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING (NONA SESSIONE)

Italia-Turchia 8-3 (dopo 7 end)

Norvegia-Germania 7-4

Danimarca-Francia 8-10

Spagna-Giappone 4-7 (dopo 7 end)

Svizzera-Estonia 8-4 (dopo 7 end)

CLASSIFICHE MONDIALI CURLING

Gruppo A (dopo 5 turni)

Svizzera 5 vittorie

Italia 4

Estonia 3

Germania 3

Giappone 3

Norvegia 3

Danimarca 2

Turchia 1

Francia 1

Spagna 0

Gruppo B (dopo 4 turni)

Canada 4 vittorie

Svezia 4

Stati Uniti 3

Repubblica Ceca 2

Paesi Bassi 2

Scozia 2

Australia 1

Cina 1

Corea del Sud 1

Nuova Zelanda 0