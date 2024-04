Curling misto, l’Italia apre i Mondiali con una convincente vittoria sulla Spagna: bene il giovane De Zanna

Inizia con una vittoria il percorso dell’Italia ai Campionati Mondiali 2024 doppio misto di curling, rassegna in scena sul ghiaccio di Östersund. Nella partita inaugurale infatti la Campionessa Olimpica Stefania Constantini e il convincente debuttante Sebastiano De Zanna hanno regolato la Spagna per 5-2, indirizzando l’incontro già dalle prime battute.

Un match giocato in scioltezza quella del binomio azzurro, abile a rubare una mano da un punto nel primo end, approfittando di un rilascio non ottimale di Otaegi, messa in difficoltà dall’ottima strategia dell’Italia. Il canovaccio si ripete anche nel secondo turno quando, sempre per via di una tattica magistrale di Constantini, la spagnola si trova in una situazione difficile da gestire, tanto da portare ancora una volta gli avversari a rubare la mano.

La differenza in termini qualitativi è certificata dal terzo round, quella della terza mano rubata consecutiva. Sul parziale di 3-0 gli iberici hanno però un sussulto, marcando un punto nel quarto end. Ma con il martello in mano, malgrado la superiorità, i nostri ragazzi si devono accontentare soltanto di un’unità nella quinta ripresa. Dopo l’inizio horror, la compagine spagnola si dimostra più equilibrata, andando a segno nel turno successivo. Gli azzurri ricambiano il favore nel penultimo atto, marcando ancora un punto.

Sul punteggio di 5-2 è un gioco da ragazzi per Costantini e De Zanna amministrare il vantaggio. Durante l’ultimo scambio di stone arriva poi un errore molto pesante di Unanue, il quale regala di fatto due punti all’Italia. Lo stesso giocatore concede quindi la vittoria agli azzurri, già con la testa proiettata alla prossima sfida, pianificata per le 18:00 di questa sera, contro la Svizzera.