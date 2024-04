Hockey ghiaccio, l’Italia chiude le amichevoli pre-Mondiali con un successo sulla Corea del Sud

Si chiude con una vittoria per l’Italia il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si disputeranno a Bolzano a partire da domenica 28 aprile. Dopo la sconfitta di ieri contro l’Ungheria, questa sera il Blue Team si è rifatto contro la Corea del Sud ad Egna nell’ultimo impegno prima della rassegna iridata.

ITALIA-COREA DEL SUD 4-3 dopo overtime: il primo periodo vede gli asiatici partire a razzo con la rete dell’1-o di Lee Seung Jae dopo 10:32, quindi raddoppio immediato di Lee Chong-Min dopo soli 18 secondi. L’Italia si scuote e accorcia le distanze al 13:25 con Salinitri che realizza l’1-2 su assist di Amorosa.

Nel secondo parziale arriva il pareggio del Blue Team con Kostner che, in power-play, va a segno con il 2-2 al 20:28 su assist di Larkin. Corea del Sud di nuovo avanti al 47:04 con Shin Sang-Hoon, prima che Purdeller riporti tutto in parità al 58:52 su assist di Salinitri. Lo stesso Salinitri va a decidere il match con la rete in power-play che decide l’overtime al 61:49.