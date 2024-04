Curling, l’Italia cede alla Svezia di Edin ai Mondiali: sarà lotta serrata per andare ai playoff

Arriva la terza sconfitta per l’Italia ai Campionati Mondiali 2024 di curling, rassegna in fase di svolgimento in Svizzera, precisamente a Schaffhausen. Dopo Stati Uniti e Scozia il team capitanato da Joel Retornaz ha dovuto cedere il passo anche alla poderosa corazzata della Svezia, arrendendosi per 5-7 dopo una sfida condotta con gran carattere.

L’inizio degli azzurri è in salita. La Svezia infatti, con il martello in mano, apparecchia e concretizza al meglio un gioco da due punti nel primo turno; nell’end successivo gli azzurri accorciano le distanze di una sola unità, incespicando nella pregevole rete costruita da Edin e compagni che, a questo punto, tentano lo strappo: al terzo round gli svedesi ripristinano le distanze iniziali, rubando poi la mano al quarto facendo perno su una precisione chirurgica che manda in tilt la strategia dell’Italia.

Sul parziale di 4-1 arriva finalmente la prima, lieve sbavatura dello skip nordico, il quale non riesce a mandare fuori dalla casa la stone italiana, permettendo a Retornaz una bocciata da due. Il comeback di Edin riesce solo a metà, con la Svezia che mette a referto solo un sigillo mantenendo aperta la gara.

Sul parziale di 3-5 la partita entra in una fase di stallo, contrassegnato da due mani annullate (con l’ultima che viene letteralmente salvata dal nostro Capitano, abile a liberare una situazione sulla carta disastrosa con ben cinque pietre avversarie in zona punti). Al penultimo end l‘Italia rischia addirittura il controsorpasso, ma l’ultima stone di Edin sbarra la strada a Retornaz, il quale si accontenta del pareggio avviandosi in un ultimo atto molto complicato, dove i rivali tengono chiaramente il pallino del gioco, approfittando del martello per marcare gli ultimi due punti, chiudendo così i conti sul 5-7.

Prosegue dunque il cammino degli azzurri verso il qualification game. L’Italia al momento occupa infatti la sesta posizione provvisoria con quattro vittorie e tre sconfitte. Adesso testa all’Olanda per raddrizzare il tiro.