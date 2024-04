Curling, Estonia e Svezia si sfideranno per l’oro ai Mondiali di doppio misto

Estonia e Svezia si affronteranno nella finale per l’oro ai Mondiali 2024 di curling doppio misto, che si stanno disputando sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Marie Kaldvee e Harri Lill hanno battuto la Norvegia per 8-6, grazie a una perentoria rimonta da tre punti firmata tra nono end (due punti con il vantaggio del power-play) e decimo parziale (un punto strappando la mano).

Isabella Wranaa e Rasmus Wranna hanno invece regolato la Svizzera degli Schwaller per 6-3: decisivi i due punti siglati di mano tra quarta e sesta frazione, prima di strappare il martello sul power-play degli avversari. Norvegia e Svizzera si affronteranno così per la medaglia di bronzo. Gli atti conclusivi andranno in scena sabato 27 marzo (ore 10.00 per il terzo posto, ore 14.00 per il titolo).