Curling misto: la Norvegia conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali 2024. Svizzera sconfitta di misura

La Norvegia conquista la medaglia di bronzo in occasione dei Campionati Mondiali 2024 di curling misto, rassegna in fase di svolgimento in quel di Oestersund. La compagine nordica nello specifico ha sconfitto nella finalina per il terzo posto la Svizzera, regolandola con il risultato di 6-5.

Un match molto equilibrato quello andato in scena tra le due compagini, cominciato con uno scambio di favori nei primi due end. Sul parziale di 1-1 gli elvetici tentano l’allungo nel terzo turno, mettendo a referto due punti, trovando in quello successivo una risposta timida da parte degli avversari, capaci di accorciare le distanze timbrato un solo sigillo.

La vera svolta arriva nel quinto end quando, dopo un’ottima trama offensiva, i norvegesi trovano la tattica perfetta per un gioco da tre punti, indirizzando in modo chiaro la disputa. La Svizzera è quindi costretta a inseguire, non andando però oltre la singola unità nel penultimo e nell’ultimo atto (rubando la mano).

Più tardi, alle 14:00, andrà in scena la Finale per l’oro che vedrà confrontarsi la Svezia e l’Estonia.