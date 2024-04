Cosa cambia per Sinner con il ritiro di Alcaraz a Montecarlo: i punti per rimanere n.2

Jannik Sinner ha incominciato la settimana da numero 2 del mondo, ma virtualmente è scivolato al terzo posto del ranking ATP. Il tennista italiano ha infatti dovuto scartare i 360 punti guadagnati lo scorso anno con la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo e ha così subito il sorpasso da parte dello spagnolo Carlos Alcaraz, lo scorso anno assente sulla terra rossa del Principato. L’iberico si trova dunque a quota 8.655, mentre il fuoriclasse altoatesino è fermo a 8.360. Nel primo pomeriggio è però arrivata un’importante notizia in ottica classifica internazionale per l’azzurro: Carlos Alcaraz ha dato forfait a Montecarlo a causa di un infortunio al braccio destro.

Cosa deve fare Jannik Sinner per confermarsi numero 2 del mondo in occasione dell’aggiornamento del ranking ATP previsto lunedì 15 aprile? Il 22enne deve raggiungere almeno la semifinale nel Principato, visto che in quel caso si isserebbe a quota 8.750 punti. I quarti di finale non basterebbero, dato che in questo caso si fermerebbe a 8.550 punti. Raggiungendo la finale andrebbe a 9.000 punti, alzando al cielo il trofeo si spingerebbe a 9.350 punti.

Il tabellone di Jannik Sinner sarà però abbastanza complicato. Al secondo turno incrocerà lo statunitense Sebastian Korda, agli ottavi se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra il croato Coric e il tedesco Struff, ai quarti avrebbe un incontro particolarmente ostico contro il danese Holger Rune (che lo ha sconfitto nella semifinale di dodici mesi fa) o il bulgaro Grigor Dimitrov, sulla carta favoriti rispettivamente contro l’indiano Sumit Nagal e il serbo Miomir Kecmanovic.

JANNIK SINNER NUMERO 2 DOPO MONTECARLO SE…

Raggiunge almeno le semifinali.

PUNTI JANNIK SINNER A MONTECARLO, TURNO PER TURNO

Inizio settimana (virtuale): 8.350 punti.

Ottavi di finale: 8.450 punti.

Quarti di finale: 8.550 punti.

Semifinali: 8.750 punti.

Finale: 9.000 punti.

Vittoria: 9.350 punti.